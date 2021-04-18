THY’nin acı günü

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman vefat etti. 1960 Trabzon doğumlu Karaman evli ve bir çocuk babasıydı. 1984'te Londra Üniversitesi Queen Mary College Uçak Mühendisliği bölüm bitirdikten bir yıl sonra THY'de uçak mühendisi olarak işe başlayan Karaman havacılık sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2014'ten bu yana THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Karaman THY HABOM A.Ş. ile THY Teknik A.Ş'nin birleşmesi sürecinde önemli bir rol oynadı. Karaman'ın cenazesi dün Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.