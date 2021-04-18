Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.