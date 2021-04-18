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Giriş Tarihi: 19.4.2021 00:02 Son Güncelleme: 19.4.2021 00:04

'den 'daki kazası için taziye mesajı

AA
Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı

Bugün 'da meydana gelen kazasında 11 kişi hayatını kaybederken, 98 kişi de yaralandı. tarafından nedeniyle taziye mesajı yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 98 KİŞİ YARALANDI

Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı
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