Ünlü avukatın fedakâr annesi

İstanbul'da yaşayan Sevim Kandemir, 7 çocuğunun sorumluluğuyla boğuşurken bir de ölen kayınbiraderinin 3 çocuğunun anneliğini üstlendi. Kandemir, kocasının ölümünün ardından 10 çocuğa birden hem annelik hem de babalık yaptı. Çile dolu hayatında 72 yılı deviren Kandemir, okuma yazma bilmemesine rağmen 'Çocuklarım okumalı' diyerek çocuklarını üniversiteye gönderdi. Kandemir'in çocukları kimya mühendisi, ekonomist, vergi müfettişi ve avukat olup hayata atıldı. Kandemir, ilerleyen yaşına rağmen oğlunun 16 yaşındaki otistik kızına da bakmaya devam ediyor. Kandemir'in kızı olan ve Türkiye'nin tartışma programlarından tanıdığı ünlü avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, önce kansere sonra koronavirüse yakalandı.Her gün Kadıköy'den Şişli'ye gelerek kızının Kovid-19 tedavisi gördüğü özel hastanenin bahçesinde bekleyen Kandemir, 12. katta kalan evladına el sallayarak moral veriyor. Annesinin "Kızım korkma iyi olacaksın" diye bağırdığını anlatan Hacıbektaşoğlu "Annem bir gün bile bizi okula aç göndermedi. Bizi okutup meslek sahibi yaptı. 2016'da göğüs kanserine yakalandım ve aynı yıl ameliyatla bu hastalıktan kurtuldum. 2020'de bu kez lenf kanseri oldum. Geçtiğimiz günlerde de koronavirüse yakalandım. Annem bahçeden bana el sallıyor. Aslında bu kadar uzağı göremez. Ama orada kalp gözüyle görüyor. Ne mutlu ki böyle bir annem var" diye konuştu. Anne Sevim Kandemir ise "Pınar hastanedeyken ben evde duramıyorum. İçim içime sığmıyor. Kızımı göremesem de en azından yakın olmak için hastaneye gidiyorum. Onlar benim gözümde hâlâ çocuk. Rabbim çocuklarımın acılarını göstermesin bana" dedi.