Ünlü isimler 23 Nisan’da çocuk istismarına dikkat çekecek



MAĞDUR AİLELERLE TANIŞTI

Kaygılaroğlu, proje kapsamında UCİM İzmir İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nde mağdur çocukların aileleriyle tanıştı, onların yaşadığı zorlukları kendilerinden dinledi ve akabinde çocukların yaşadığı zorlukları anlatan bir kısa film hazırlandı. Bu kısa film 20 Nisan'da sosyal medyada yayınlanacak ve istismarı önlemek için farkındalık kampanyası başlatılacak. Kampanya ile istismarın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekilerek, istismarın eğitimlerle ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir olduğu anlatılacak.



GÜÇLÜ UCİM GÜÇLÜ ÇOCUKLAR

Kısa filmde, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü Uraz Kaygılaroğlu, istismarın herkesin başına gelebileceğine ve istismarın eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekecek. "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" projesi, TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile uygulanan, Sivil Toplum Destek Programı'nın III. Dönemi kapsamında destekleniyor.