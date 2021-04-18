Validen plazma çağrısı

Son haftalarda birçok ilimizde olduğu Gaziantep'te de vaka sayılarında artış yaşandı. İl genelinde ağır hasta sayısında da bir yükseliş olurken, Vali Davut Gül vatandaşlara çağrıda bulundu.

"LÜTFEN KIZILAY ARACILIĞIYLA PLAZMA VERSİNLER"

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Gaziantepliler, vaka sayıları artmaya devam ediyor ve plazma ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Covid-19 hastalığının üzerinden 28 gün geçmiş kişiler lütfen Kızılay aracılığıyla plazma versinler. Bu illetin sıkıntısını en iyi bilenler olarak duyarlı olalım lütfen" ifadelerine yer verdi.