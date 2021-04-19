11 milyonluk ihale böyle geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 29 Mayıs 2019'da Bağcılar Demir Mahalle'de yapılan ziyaretlerde aniden Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evine konuk oldu.



Ev ahalisi ziyaretten önce "Hayallerimiz gerçek oldu. Dua etmiştim evleri dolaşırken ilk gün, 'Allah'ım lütfen bize de gelsin' dedim. Dualarım kabul oldu o kadar mutluyum ki" ifadelerini kullandı.





Bu ziyarette sıradan aile gibi gösterilen kişilerin İBB tarafından 11 milyon 745 bin TL'lik baskı ihalesi verdiği Milli Gazete'nin patronu Ömer Yükse Özek'in Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse'nin ailesi olduğu ortaya çıktı.



İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki seçimler sonrasında başkanlık koltuğuna oturmasın ardından Saadet Partisi heyeti 2 kere İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunmuştu. Bu ziyaretlerin ardından da Milli Gazete yönetimi İmamoğlu'nu tebrike gitmişti. Saraçhane'de gerçekleşen ziyarette Milli Gazete Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek ve Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'a, Millî Gazete Haber Müdürü Fatih Yedier ile Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse eşlik etmişti. İBB Başkanı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Milli Gazete'yi yakından takip ediyor ve ilkeli yayınlarını takdir ediyorum" demişti.