Ağ atıp kaçak avlananlara operasyon

Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri İle gönüllü vatandaşlar, avlanmanın yasak olduğu Kandıra Namazgah Barajında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, iç sularda kullanılması yasak olan balık ağı atıldığına dair ihbarı değerlendirdi. Yapılan operasyon sonucu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ile KAMADER(Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği)üyelerince kaçak olarak atılan ağlar, botlarla toplandı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ağı toplayan ekipler, ağa takılan çok sayıda sazan balığını da kurtararak tekrar baraja bıraktı.

CANİCE AĞ ATIYORLAR



Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin, STK'ların talepleri doğrultusunda göletlerde ve barajlarda balık popülâsyonunu arttırmak için her yıl yavru balık salımı yaptığını ifade eden KAMADER Başkanı Engin Uztürk,"Kendini bilmez bu şahıslar, 5/2 Numaralı Amatör Balıkçılığı Düzenleyen Tebliğ de iç sularda her türlü ağın kullanımı yasak olmasına ve yine aynı tebliğde dönem itibariyle özellikle sazan balıklarının yavrulama dönemi olması sebebiyle ağ atarak avlanmayı yasaklıyor. Bu kendini bilmez duyarsız insanlar, Covid 19 salgını nedeniyle pandemi yasaklarını da fırsat bilerek, böyle canice ağ atmaktalar" dedi.

BİR SAZAN 200-300 BİN YUMURTA BIRAKIYOR



Sazan balıklarının bu dönemde yavrulamak için sıklıkla kıyılara geldiğini ifade eden Uztürk, " Fotoğraflarda görüldüğü gibi onlarca sazan balığı ağa takılmış, bu ne anlama geliyor biliyormuşsunuz. Bir sazan balığı uygun şartlarda 200-300 bin yumurta bırakır bunun %1 i bile yaşasa 3 bin balık demek, biz her türe en azından bir kere üreme şansı versek, devletin binlerce lira para harcayıp balık salmasını gerek kalmaz. Bu sebeple usulsüz avlanmaların önüne geçemezsek çok yakın gelecekte balık stoklarımızda ciddi çökmeler olacaktır. Belki de birçok türü, gelecekte çocuklarımıza kitaplardan göstererek eskiden bizi sularımızda da yaşardı diyeceğiz"

MÜCADELE EDİYORUZ



Ağ atanları karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Uztürk, " Bunun için başta koruma kontrolle görevli birimlerin, kolluk kuvvetlerinin, STK'ların ve duyarlı vatandaşlarımızın elini taşın altına koyarak, bunlar gibi kendini bilmezlere fırsat vermemiz gerekir. KAMADER olarak "Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık " " şiarı ile özellikle Kocaeli bölgesinde ki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde usulsüz avcılık ile mücadele ediyoruz. Bu vesileyle bu operasyonda emeği geçen Kandıra Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü ekiplerini ve KAMADER üyelerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.