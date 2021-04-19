Bediüzzaman’ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti

Bediüzzaman Said Nursi'nin hayattaki son talebesi Hüsnü Bayramoğlu dün akşam vefat etti. Koronavirüs tedavisi gören Bayramoğlu, yaklaşık 2 haftadır entübe halindeydi. 1935 Safranbolu doğumlu olan Bayramoğlu, 1949'da Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi oldu.Bediüzzaman'ın Şanlıurfa'da vefatına kadar yakınında bulunan Bayramoğlu, Bediüzzaman'ın vekil tayin ettiği isimlerden biriydi. Son röportajını geçen ay SABAH'a veren Bayramoğlu, Ayasofya hayalini 60 yıl sonra Erdoğan'ın gerçekleştirdiğini belirterek, "Bizim için Menderes neyse Erdoğan da odur" demişti.