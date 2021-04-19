Diyarbakır anneleri PKK'ya tepki gösterdi

Üniversiteyi kazandığı yıl dağa götürülen Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, AA muhabirine, anneler olarak 1,5 yıldır Diyarbakır'da mücadele verdiklerini söyledi.

Bursa'da yaşayan, dört çocuk annesi Mutlu, terör örgütü PKK'nın daha önce dağa zorla götürülen 4 gencin videosunu yayımladığını, en son kızı Ceylan'ın görüntüsünü paylaştığını belirterek, "Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı. Bizim ciğerimizi kopardı, götürdü. Şimdi de beyinlerini zehirleyip bize karşı, devlete karşı kullanıyorlar." diye konuştu.

"CEYLAN'IM OKUYUP ÖĞRETMEN OLACAKTI"

Cuma gecesi kızının videosunu izlediğini, yıllardır haber alamadığı çocuğunun sağ olmasına sevindiğini dile getiren Mutlu şöyle devam etti:

"Kızımın 'annem' demesine sevindim. Kızım videoda 'Annemi çok seviyorum' diyor. Kızım konuştuğu zaman videoyu izleyenler de dikkat edecektir sürekli sağ tarafa bakarak konuşuyor. O videodaki cümleler Ceylan'ın cümleleri değil. Diğer annelerin çocuklarını da konuşturdular. Onlara öğretiyorlar, söyletiyorlar, bize karşı kullanıyorlar. Bizim eylemimiz (Diyarbakır anneleri) dağılsın diye yapıyorlar. Ben evladımın peşindeyim. Ben HDP'den hakkımı, evladımı istiyorum. Evladımı alana kadar o kapıdan kalkmam. Evladımı elimden almışlar. Ceylan'ım 17 yaşında kandırıldı. Kızımı kendilerine göre yetiştirmişler. Kesinlikle o laflar Ceylan'ıma ait değil. Eli ve ayakları titriyor. O çocuklar etki altında. Onları zorla konuşturuyorlar. Oradaki şartlar öyle. Bizim çocuklarımızı bize karşı kullanıyorlar. Bizim gündeme gelmemizi istemiyorlar. PKK da HDP de bizi evlatlarımızdan vazgeçirmeye çalışıyor. Ben hayatta evladımdan vazgeçmem. Benim Ceylan'ım okuyup öğretmen olacaktı. Ailesine, topluma hayırlı bir evlat olacaktı."

"CEYLAN'IMDAN VAZGEÇMEM. KIZIMI ALACAĞIM"

Kızını yıllar sonra ilk defa gördüğünü anlatan Mutlu, "Bunları ifade edemem. Ceylan'ım Balıkesir'de üniversite kazanmıştı, okuyacaktı. Allah bizim hakkımızı onların yanına bırakmasın. Çocuklarımızı elimizden alıyorlar. O şekilde zehirleniyorlar. Bize karşı, vatanına, ülkesine, devletine karşı çocuklarımızı zehirliyorlar. Ben Ceylan'ımdan vazgeçmem. Ben Ceylan'ımı istiyorum, kızımı alacağım." ifadesini kullandı.