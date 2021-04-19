FETÖ'cü Enes Kanter İsrail'e destek verdi, listeye girdi!

İsrail'in Bağımsızlık Günü'nü kutlamak amacıyla Social Lite Creative LLC isimli dijital pazarlama şirketi, 2021 yılının İsrail yanlısı isimlerini belirledi. Dünyada bulunan topluluklar arasından belirlenen adaylar içinden sayı 'En iyi 50 İsrail yanlısı etkileyici' isme indirildi. Bu isimler arasında İsrail'in lobisini yapan oyuncu, komedyen, gazeteci, yazar, büyükelçi, ABD Kongre üyesi, sosyal medya etkileyicisi, içerik oluşturucusu gibi isimler yer aldı. Oluşturulan 50 kişilik listede 11. sırada ise Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim dikkat çekti.

50 KİŞİLİK LİSTEDE 11. SIRADA FETÖ'CÜ ENES KANTER DE VAR

Bu isim Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'den başkası değildi. FETÖ'cü Enes Kanter dünya çapında 'demokrat imajı' çizmeye çalışırken, İsrail yanlısı demeçleri Kanter'in listeye girmesini sağladı.

KANTER'İN ANTİSEMİTİZMLE ÇEVRİMİÇİ VE YÜZ YÜZE MÜCADELE ETTİĞİ BELİRTİLDİ

NBA oyuncusu olmanın verdiği avantajı ABD ve dünyada kullanmayı sürdüren, dünyadaki kimi ülkelerin gazetelerine demeçler veren Enes Kanter için listedeki tanıtım metninde ise şu ifadelere yer verildi:

"11. Enes Kanter, NBA Oyuncusu, Türkiye'den Müslüman bir NBA oyuncusu olan Enes Kanter, çeşitliliğe ve çoğulculuğa olan bağlılığı ve Türkiye'nin mevcut rejimini eleştirdiği için memleketi tarafından hedef alındı. Tehditlere rağmen Kanter, ırkçılık ve antisemitizmle çevrimiçi ve yüz yüze mücadele etmenin önemi hakkında hayranlarına iletişim kurmak için sosyal medyasını kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan ile ortak değerlere vurgu yapan bir yazı kaleme aldı."

Geçtiğimiz yıl İsrail'in Haaretz Gazetesi'ne röportaj veren Kanter, Türkiye'yi karalamış, "Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor" demişti. Ayrıca terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürerek PKK'ya yapılan operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırı gibi aktarmıştı. Türkiye karşıtı unsurları açıklamalarında kullanan Kanter, FETÖ'nün propagandasını yaparken, NBA oyunculuğu kimliğine saklanarak ününü kullanmıştı.

İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİYLE ENES KANTER SIKI FIKI

İsrail gazeteleri dışında bürokratlarla ilişkisi süren Kanter, İsrail'in ABD Büyükelçisi ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ile bir araya gelmişti. Gilad Erdan, sosyal medyadan "Erdoğan'ı eleştirdiği için ağır bedel ödeyen Kanter'le buluştum. Antisemitizmle mücadelede işbirliğini, Yahudi ve Müslümanlar için İsrail'de basketbol kampı kurmayı konuştuk" ifadelerini kullanmıştı. Zaten 'En iyi 50 İsrail yanlısı etkileyici' listesinde yer alan tanıtım metninde de Kanter'in Gilad Erdan ile ilişkisine atıf yapılarak, "Geçtiğimiz günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan ile ortak değerlere vurgu yapan bir yazı kaleme aldı" denildi.

İSRAİL'İN PROPAGANDASINI ÜSTLENMİŞ OLDU

FETÖ'cü Enes Kanter, bu listeye girerek, çeşitli platformlarda FETÖ'nün propagandasını yaparken, bu görevine İsrail'in propagandasını da eklemiş bulunuyor. Bilindiği üzere, Kanter'in Türkiye'de "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturması bulunduğu gibi hakkında kırmızı bülten talebi de var.