FETÖ’nün emniyet imamı yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin çalışmalarında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde Halit kod adlı emniyet mahrem imamı H.B.'nın gaybubet evinde saklandığını belirledi.





4 yıldır firar olan H.B.'nin gaybubet evinde saklandığını yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve kullandığı araçların plakasını sık sık değiştirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, H.B.'nin son kullandığı aracın plakasını tespit ederek günlerce takip etti. Ekipler, firari imamın Yenimahalle'de bulunan gaybubet evini tespit edilmesinin ardından operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.





Firari imamın bylock kullanıcı olduğu tespit edilirken emniyet yapılanması içerisinde yönetici pozisyonunda yer alıyor. H.B.'nin, örgüt üyelerinin telefonlarına da Bylock yüklediği tespit edildi.