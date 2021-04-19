KADEM'den, Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası verilmesine ilişkin açıklama

KADEM'den yapılan açıklamada, yazar Erol Mütercimler'in, 7 Eylül 2020'de katıldığı bir TV programında İmam Hatip Okulu öğrencilerini ve mezunlarını "sahtekarlık, sapıklık ve ahlaksızlık" ile suçladığı, bunun üzerine hakkında 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı hatırlatıldı.



Erol Mütercimler

İmam Hatip öğrenci ve mezunlarını itibarsızlaştırma ve kutuplaştırma çabası içinde, bugünün Türkiye'sinde çok sayıda saygın ismi mezun etmiş bir kurumun mensuplarını, nefret ve düşmanlık dolu bir dille itham edip, töhmet altında bırakan sanık Erol Mütercimler'in "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan cezalandırılmasının talep edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceki duruşmalarda olduğu gibi bugün görülen son duruşmada da sanık Erol Mütercimler, imam hatiplilere hakaret etmediğini, böyle bir kastı olmadığını, uzun süren bir yayın sırasında bazı cümlelerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürerek suçsuz olduğunu iddia etti. Sanık avukatları davanın siyasi olduğunu savunarak sanığın beraatini talep etti. Avukatları dinleyen mahkeme, Erol Mütercimler hakkındaki suç unsurlarının oluştuğuna kanaat getirdiğini belirterek 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına hükmetti ve cezanın ertelenmesine karar verdi.

Sanık Erol Mütercimler'in şahsında, nefret suçlarına ilişkin bu ve benzeri ifadelerin tekrar etmemesi, kamuoyunda farkındalığın artması hususunda bu cezanın kamu vicdanını rahatlattığını ifade etmek isteriz. KADEM olarak, Erol Mütercimler davasında olduğu gibi değerlerimize yönelik her türlü ayrımcılık, aşağılama ve hakarete engel olmak üzere mücadelemize yılmadan devam edecek, nefret suçlarının ve bu suçu işleyenlerin takipçisi olacağız."