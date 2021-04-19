SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sona yaklaşıyoruz diyerek duyurdu! Yerli aşı açıklaması

Aynı zamanda da, aşının bir siyasi güç olarak, bir ekonomik baskı aracı olarak bir sosyal baskı aracı olarak kullanılmasının önüne de geçmeyle alakalı. Kendi gönül coğrafyamızda da bunu geliştirdiğimiz zaman, ulaştırma açısından da yoğun gayretlerimiz var. Son zamanlarda üzerine yoğunlaşmış durumdayız. 18 tane aşı çalışmamız devam ediyor. Bunu 7'si çok daha umut verici. Bir tanesi Erciyes Üniversitemizin geliştirdiği bir aşı. Hamdolsun o son aşamaya gelmiş durumda. Kısmet olursa sona yaklaşıyoruz. Çok sıkı takip ediyoruz. Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumumuz var. Oradan onayların alınması, etik kurullarından onayların alınması süreci. 7 aşı bu aşamada. Bunlardan 4'ü klinik aşamasını tamamladı. İnsan uygulamalarına başlıyor. Bugün de güzel bir haberimiz var. Hamdolsun, Selçuk Üniversitesinden Osman Erganiş hocamızın da bir aşamayı daha geçtiği klinik aşamasının tamamlandığı Faz-I'e başlayacağı müjdesini biraz önce aldık. Kısmet olursa, insan uygulamaları çarşamba günü fiilen başlamış olacak" ifadelerini kullandı.