Son dakika: Kartal’da çöken bina davasında yeni gelişme! Dosya bilirkişiye gidecek

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Savunma yapan sanık Taşkın K. binanın yapım aşamasında hiçbir belge altında imzam ve sorumluluğum bulunmadığından 2000 yılı Mart ayında yalnızca 2 ay kadar süre ile Orhantepe Mahallesi'nde mıntıka mühendisi olarak görev yaptığını, herhangi bir kusurum ve sorumluluğum olmadığını söyleyerek beraatini talep etti. Sanık İbrahim Ç. ise Kartal Belediyesi'nde 1998-2002 yılları arasında İmar Müdürü olarak çalıştığını belirterek 'Ben göreve gelmeden 6-7 yıl önce bina yapılmış, bina yapımıyla ilgili benim bir bilgim yoktur. Bina ile ilgili eksik bir kusurum söz konusu değildir. Ben görevden ayrılalı 20 yıl oldu, olayda herhangi bir kusurum olmadığından beraatimi talep ederim.' şeklinde konuştu.