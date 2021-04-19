Son dakika! Türkiye, Libya ve Mısır: Doğu Akdeniz’de yeni denklem

TÜRKİYE CAYDIRICI BİR GÜÇ OLDU

Türkiye-Libya ilişkilerinde elde edilen bu kazanımlar tabiki sadece bu anlaşma ile olmadı. Türkiye, 2011 yılında patlak veren savaşın sonrasında ülkenin gerçek sahibinin Libyalıların onu temsil eden uluslararası alanda meşruiyeti olan Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verirken, ülkede Hafter gibi savaş gayri meşru lordunun ve destekçilerinin karşısında hem diplomatik hem de askeri anlamda caydırıcı bir güç oldu. Ateşkesin sağlanmasında sahada ve masada büyük bir çaba sarfetti.

Türkiye bunları sadece Libya ile diğer ülkelerin gözettiği jeopolitik kazanımlar için yapmadı, zira Libya ile Türkiye'nin ve iki ülke halkının herşeyden once bir kardeşlik bağı olduğunu her fırsatta hatırlattı.