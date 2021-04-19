Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti! İsmail Uygur kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı.

Uygur, 1982 yılından beri Torbalı'da serbest muhasebecilik mesleğini yerine getirdi. 1992 yılından itibaren yana üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yaptı.