Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti! İsmail Uygur kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Giriş Tarihi: 19.4.2021 09:02

Belediye Başkanı hayatını kaybetti! İsmail Uygur kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti! İsmail Uygur kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Bir süredir solunum rahatsızlığı bulunan belediye başkanı hayatını kaybetmesi üzerine milyonların gündemine geldi. Evinde çıkan yangın sonrası dumandan etkilenen ve solunum problemi nedeniyle tedavi altına alınan belediye başkanı, son dakika haberine göre 'nde yaşamını yitirdi. Bu haberin ardından “Torbalı belediye başkanı İsmail Uygur kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İsmail Uygur’un hayatı…

İzmir'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanlığı görevini üstlenen İsmail Uygur hayatını kaybetti. 6 Mart'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında binanın 3. katında ikamet eden Torbalı Belediye Başkanı, yaşanan bu hadise sonrası solunup rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. İsmail Uygur, ölüm haberinin ardından binlerce kişinin gündemine geldi. "Torbalı belediye başkanı İsmail Uygur kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı.

Son dakika: Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti!

İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı.

Uygur, 1982 yılından beri Torbalı'da serbest muhasebecilik mesleğini yerine getirdi. 1992 yılından itibaren yana üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yaptı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yoğun bakımda

Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde CHP'den 3. kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti! İsmail Uygur kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA