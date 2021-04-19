Yerli ilaçta gurur merkezi

KayseriErciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERFARMA) hem yeni ve yerli ilaçlar keşfedilip geliştiriliyor, hem de piyasadaki ilaçların hastalıklar üzerindeki etkinliği araştırılıyor. Koronavirüse karşı mevcut ilaçların etkinliğinin de ölçüldüğü merkez, kapılarını SABAH'a açtı. 2014'te kurulan Ziya Eren İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 8 farklı kategoride uluslararası akreditasyona sahip. ERFARMA'da uluslararası standartlarda doğal, sentetik ve biyoteknolojik kaynaklı yeni yerli ilaç adaylarının keşfi ve geliştirilmesinin yanı sıra son ürünlerle ilgili kalite kontrol ve güvencesi sistemlerinin entegrasyonu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tamamı otomasyon sistemleri ile donatılan merkezde preklinik ilaç araştırmaları da yapılıyor. Prof. Dr. Mükerrem Betül Yerer Aycan "Kovid kapsamında merkezimiz insilico yöntemlerle piyasada mevcut ilaçlardan hangilerinin Kovid-19'a karşı etkili olduğunu araştıran "repurposing ilaç" araştırmaları gerçekleştirmekte" dedi.