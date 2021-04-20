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Haberler Gündem Haberleri 20 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 20 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 20.4.2021 23:00 Son Güncelleme: 20.4.2021 23:00

son dakika duyuruldu! ile ’de corona virüsü vaka sayısı verileri

20 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 20 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

’de 2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan ve günümüze kadar pek çok insanın vefat etmesine sebep olan covid-19 salgınına ilişkin “son dakika koronavirüs” haberleri peş peşe geliyor. İlk tanıdan itibaren son dakika olarak duyurduğu verilerine göre 61 bin 028 kişi kovid-19 nedeniyle tedavi altına alındı. Bugünkü (20 Nisan 2021 Salı) verileri merak edilerek açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. ile ve tüm gelişmeler.

Küresel anlamda pandmi oluşturan ve Türkiye'de de 1 yılı aşkın süredir etkili olmaya devam eden covid-19 virüsüyle ilgili yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığı altında korona son durum haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk vakadan bu yana Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları duyurulmaya devam edilirken, bugünkü en son Türkiye corona virüs tablosuna erişmek isteyenler 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA 20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak duyurduğu ve içerisinde (20 Nisan 2021 Salı) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri yer alan 20 Nisan koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandığı anda en güncel korona son durum verileri burada olacak…



20 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 028
  • HASTA SAYISI: 2 bin 895
  • VEFAT SAYISI: 346
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 592

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



19 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 149
  • HASTA SAYISI: 2 bin 862
  • VEFAT SAYISI: 341
  • İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 947


18 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 802
  • HASTA SAYISI: 3 bin 101
  • VEFAT SAYISI: 318
  • İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 856

17 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 62 bin 606
  • HASTA SAYISI: 2 bin 973
  • VEFAT SAYISI: 288
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 184

16 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 63 bin 082
  • HASTA SAYISI: 2 bin 915
  • VEFAT SAYISI: 289
  • İYİLEŞEN SAYISI: 56 bin 510



İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinde 10-16 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı verilerini Türkiye haritası üzerinden paylaştı.

Bakan Koca paylaşımına

"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."

ifadelerini ekledi.

Buna göre;

İllerde haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 920,57
  • Ankara'da 534,14
  • İzmir'de 351,97 oldu.

HAFTALIK VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

  • Düzce
  • Çanakkale
  • Zonguldak
  • Yozgat
  • Yalova


HAFTALIK VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

  • Kırklareli
  • Kilis
  • Samsun
  • Osmaniye
  • Adıyaman
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20 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 20 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
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