Beykoz’da ev ev pide ikramı başladı

Dünyayı derinden etkileyen kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl geleneksel sokak iftarlarının kurulmadığı ilçede Beykoz Belediyesi Ramazan boyunca ev ev pide ikramı yapacak. Ramazan ayının birlik ve beraberlik iklimine uygun yürütülen sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında hazırlanan pideler her akşam farklı mahallelerde dağıtılarak iftar bereketi ilçe sakinleriyle paylaşılacak.



Beykoz'a özgü ve sağlıklı bir reçeteye sahip 'Beykoz Pidesi'nin dağıtımı ilk olarak Anadolufeneri ve Poyrazköy Mahalleleri'nde yapıldı. İftar saatinden önce ilçe sakinlerinin kapılarını çalan Sosyal Masa ekipleri hem vatandaşlara pide ikram etti hem de hayırlı ve huzurlu bir Ramazan ayı diledi. Tam buğday unu, ekşi maya, zeytinyağı ve kaya tuzundan oluşan sağlıklı malzemelerden hazırlanan Beykoz Pidesi lezzeti ve sunumuyla ilçe sakinleri tarafından çok beğenildi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da zaman zaman pide dağıtımına katılarak vatandaşlara hayırlı bir Ramazan dileyecek.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖZEL ÜRETİM



Beytaş Yemek Üretim ve Dağıtım Merkezi de yaşlı, engelli ve kimsesiz ihtiyaç sahibi kimseler için verilen "Evde Sıcak Yemek" hizmeti kapsamında pide üretimi yapacak. İhtiyaç sahipleri haftanın 7 günü sağlanan sıcak yemek hizmetiyle Ramazan boyunca pide sevinci yaşayacak.