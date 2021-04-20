İl Başkanlığı önünde işten atılma eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ve iştiraklerden çıkarılan bir grup işçi, Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önüne gitti. "Ekmeğimizi gasp ettiniz, kazanacağız" diyen işçilerin Şişhane'deki bekleyişi sürerken, işçilerden Birol Durmuş, "Ramazan ayına girdik. Benim 2 yaşında bir kızım ve 9 yaşında bir oğlum var. Edebimle, ahlakımla çalışırken yıllarca emek vermiş olmama rağmen sosyal medya fişlemesi ile pandemi sürecinde beni işimden ettiler. Ben 2 yaşındaki kızıma nasıl mama alacağım, çocuğumun istediklerini nasıl alıp götüreceğim, evime nasıl ekmek götüreyim. Bizi yürüttükleri algı operasyonlarıyla işten attılar. Haksızlığa uğradık ve bunun hesabını sormak istiyoruz. Seçim sürecinde namus sözü verdiler ama bizi de değil 2 yaşındaki bebeklerimizi açlığa mahkûm ettiler. CHP'de namus sözü hükümsüzdür. Operasyonun başı ise burası, o yüzden buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Gerçek dışı söz ve davranışlarla vatandaşlar kandırılıyor. Gerçek olan biziz ve bunu tüm vatandaşlarımız görsün istiyoruz" dedi.