KADEM: Kamu vicdanını rahatlattı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), yazar Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası verilmesiyle ilgili, Mütercimler'in şahsında, nefret suçlarına ilişkin bu ve benzeri ifadelerin tekrar etmemesi hususunda bu cezanın kamu vicdanını rahatlattığını bildirdi. KADEM'den yapılan açıklamada, yazar Erol Mütercimler'in, 7 Eylül'de katıldığı bir TV programında İmam Hatip Okulu öğrencilerini ve mezunlarını 'sahtekarlık, sapıklık ve ahlaksızlık'la suçladığı, bunun üzerine hakkında 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı hatırlatıldı. Sanık Erol Mütercimler'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan cezalandırılmasının talep edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün (dün) görülen son duruşmada mahkeme, Mütercimler hakkındaki suç unsurlarının oluştuğuna kanaat getirdiğini belirterek 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına hükmetti ve cezanın ertelenmesine karar verdi. Sanık Mütercimler'in şahsında, nefret suçlarına ilişkin bu ve benzeri ifadelerin tekrar etmemesi, kamuoyunda farkındalığın artması hususunda bu cezanın kamu vicdanını rahatlattığını ifade etmek isteriz."