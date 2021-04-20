Mason mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olan Bylock kullanıcısı Fatih Gürsul'un örgütün Mason Mahrem yapılanması öğrencilerinden olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gürsul, aynı zamanda FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması olan Bylock kullanıcısıydı. Gürsul'a verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Dava dosyası tekrar İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yargıtay bozma kararıyla birlikte Gürsul'un tahliye edilmesine de karar verdi.

"KONTROLLÜ DARBE" SÖYLEMİNİN MİMARIYDI

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için ileri sürdüğü "Kontrollü darbe" söyleminin mimarı olduğu belirtilen Gürsul'un aynı zamanda, terör örgütünün ByLock yazışmalarında 'Genel Müdürler' (GM) olarak adlandırdığı grubun en önemli isimleri arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

MASON MAHREM YAPILANMASINDA "ÖĞRENCİ"YMİŞ

28 bin kez FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulamasına erişim sağladığı belirlenen Gürsul'un isminin bu kez örgütün Mason Mahrem yapılanmasında da yer aldığı ortaya çıktı. Örgütün akademisyen yapılanması, mason mahrem yapılanmasıyla irtibat kurularak uygun adayları mason yapmayı hedefledi. Gürsul'un da bu kapsamda Mason Mahrem Yapılanmasında "öğrenci" olarak yer aldığı ortaya çıkarıldı. Mason mahrem yapılanmasına üye olan öğrencilere örgüt tarafından "Duvarcı", Rotary kulübü öğrencilerine ise "Peyzajcı" denildiği tespit edildi.

İLK ŞART ÖRGÜTE TAM BAĞLILIK

Örgütün Mason Mahrem yapılanmasına katacağı örgüt üyelerini nasıl seçeceğinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Soruşturma birimlerinden elde edilen verilere göre örgüt, bu şahısları seçerken ilk şart olarak örgüt içinden ve örgüte tam olarak bağlı olmalarını gözetti. Bu yapılanmaya seçilecek olan kişilerin örgüt kurumlarında okumamış ve çalışmamış olmasına dikkat edildi. Mason localarına sızdırılacak kişilerin aynı zamanda loca faaliyetlerine de uygun olması şartı konuldu.

MASON LOCALARINI YÖNLENDİRMEK İSTEDİLER

Örgütün Mason Mahrem yapılanmasıyla neyi hedeflediği de soruşturma birimlerince ortaya çıkarıldı. İlk hedef olarak localara birer, ikişer öğrenci yerleştirilmesi planlandı. Asıl hedef ise mason locası başkanlarından başlamak üzere mason hiyerarşisinin içerisinde olmaktı. Yerleştirilen elemanlar vasıtasıyla Mason locaları FETÖ zihniyetiyle yönlendirilmek istendi.

EN ÜST HEDEF MALTA ŞÖVALYESİ OLMALARIYDI

Özellikle devlet kademelerinde olmak üzere, örgüt harici locaya devam eden kişileri tespit ederek, onları kontrol altına almayı amaçladı. Mason localarının ticari zincirine girmeyi de hedefleyen örgütün ana hedeflerinden biri de, mason localarına sızdırılan öğrencilerin mason localarının en üst kısmı Malta Şövalyeleri olarak bilinen noktaya kadar ulaşmasını sağlamaktı.

GÜLEN: ARKADAŞLAR BUNU KİMSEYE DUYURMASINLAR

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bu yapılanmayla alakalı kendisiyle bizzat yüz yüze görüşen üst düzey bir mahrem imama, "Bu bir sır. Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar. Hoca bu işlere de el atmış dedirmesinler" dediği ortaya çıktı. Mason ve kulüp faaliyetlerine devam eden öğrencilerin, üyelik aidatları, kulüp yemekleri ve gezileri gibi tüm masraflar örgüt tarafından karşılandı. Öğrencilere kendi üzerine kayıtlı telefon numaraları ve resmi işlerde kullandıkları e- mail adreslerini localara vermemeleri yönünde Mason Mahrem yapılanması imamları tarafından talimat verildi.