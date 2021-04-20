Son Dakika: Kabine değişikliği geldi! Yeni bakanlar listesi ile Mehmet Muş Ticaret Bakanı oldu! Mehmet Muş kimdir?

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan kabine değişikliği ile ilgili son dakika haberi geldi. 21 Nisan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iki yeni bakanlık kurulmasının hemen ardından, son mükerrer ile yeni kabine değişikliği de açıklandı. Bu kararlar sonrası "yeni kabine isim listesi belli oldu mu, yeni bakanlar kimler" gibi sorular da vatandaşlar tararfından araştırılmaya başlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınırken, son kabine değişikliği kararı ile yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu.