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Giriş Tarihi: 21.4.2021 01:34 Son Güncelleme: 21.4.2021 01:45

Son Dakika: Kabine değişikliği geldi! Yeni bakanlar listesi ile Bakanı oldu! Mehmet Muş kimdir?

Son Dakika: Kabine değişikliği geldi! Yeni bakanlar listesi ile Mehmet Muş Ticaret Bakanı oldu! Mehmet Muş kimdir?

Beklenen kabine değişikliği ile ilgili son dakika haberi geldi. İki yeni bakanlığın kurulmasının ardından yayımlanan son mükerrer sayısında Bakanı görevden alındı. Yeni bakanlar kurulu ve bakanların isim listesi merak konusu olurken, "Yeni Ticaret Bakanı kim oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Ruhsar Pekcan'ın ardından Yeni Ticaret Bakanı oldu. Bugüne kadar siyasi hayatında yaptığı çalışmalar ışığında Mehmet Muş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 21 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kabine değişikliği kararı ile yeni bakanlar isim listesi ve Mehmet Muş'un hayatı...

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan kabine değişikliği ile ilgili son dakika haberi geldi. 21 Nisan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iki yeni bakanlık kurulmasının hemen ardından, son mükerrer ile yeni kabine değişikliği de açıklandı. Bu kararlar sonrası "yeni kabine isim listesi belli oldu mu, yeni bakanlar kimler" gibi sorular da vatandaşlar tararfından araştırılmaya başlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınırken, son kabine değişikliği kararı ile yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Mekiye'dir.

İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK PARTİ Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Son Dakika: Kabine değişikliği geldi! Yeni bakanlar listesi ile Mehmet Muş Ticaret Bakanı oldu! Mehmet Muş kimdir?
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