Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

İLKOKULLARI AÇIK TUTMAYA ÇALIŞTIK

Canlı sınavlar olmadığında, çocukların yüzde 90 civarında bir kısmı, her şeyi bırakıyor. Çocuğun çalışıp çalışmadığını nasıl anlarsınız. Kayıp kuşak denilen bu, her ülkenin kendisine göre farklı. Bizim toplumumuzun farklı iyileştirici güçleri var.

Burada bakmamız gereken şu, ilkokul, lise, ortaokulların ne kaybı var, üst gelir, alt gelir gruplarında ne kayıplar var buna bakmamız lazım. Böyle baktığımızda problemleri görüyoruz. Köy okullarını açık tuttuk, ilkokulları açabildiğimiz kadar açtık, niye açtık, orada eksik vardı. Sınav gruplarında büyük psikolojik stress gördük, köy okulları, birleştirilmiş sınıflarda akademik stress gördük. Onun için dikkat ederseniz 8-12'leri açık tutmaya çalıştık. İlkokulları önemli ölçüde açık tutmaya çalıştık.