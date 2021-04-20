Son dakika: Taksi durağı baskınına cinayetin çarpıcı detayları! 10 kişi saldırıya 3 araç ile geldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 18 Ağustos 2020 tarihinde aralarında maktul Taner Aras'ın da bulunduğu 3 sivil araçla birlikte 10 kişinin Şafak Taksi Durağı'na baskın yapmak için geldiği aktarıldı. Durağın işletmecisi sanık Emrah Karadağ'ın bu sırada durağın güney cephesinde bulunduğu, baskın yapan kişilerin küfrettiği, küfür bitmeden diğer sanık Rahmi Kırım'ın silahını doldur boşalt yaparak 5-6 defa ateş ettiği, diğer sanık Emrah'ın da 8-9 el ateş ettiği anlatıldı. Emrah ve Rahmi'nin ateş etmesi sonucunda maktul Taner Aras'ın öldüğünün anlatıldığı iddianamede, sanıklar Karadağ ve Rahmi Kırım'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

"HABERLERDE BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"



Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Karadağ ve Rahmi Kırım ile avukatları katıldı. Durak işletmecisi Emrah Karadağ, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Rahmi çalışanımdır. Hastane Taksi Durağı işletmecisi Cengiz Dayanmaz bana saldırıyı yapanlarla ortak iş yaptığını öğrendim. Geçen sene de durağıma saldırı olmuştu. Bu konuyla ilgili de karakola şikayette bulundum. Ben hukuk çerçevesinde hakkımı aradım. Olayın olduğu saatte ofisteydim. Amca oğlum yanıma gelmişti. Daha sonra gitti. Yarım saat sonra silah ve bağırma sesleri duydum. Ofisten koşarak aşağı indim. Resepsiyondan dışarı çıktığımda durak önü çok kalabalıktı. Silah sesleri devam ediyordu. Taksilerin camları kırılıyordu. Donup kaldım. Birkaç kişi üzerime yürüdü. Bir dükkana sığındım ve polisi aramalarını söyledim. Sonrasında ise sitenin arkasına doğru kaçmaya başladım. Olay anında Rahmi'yi görmedim. İş yerimi korku ve panikle bırakıp Gürpınar'a giderek geceyi burada geçirdim. Ailem panik olsun istemedim. Silahım yoktur, taşımam, kullanmam. Haberlerde bir kişini öldüğünü öğrendim. Sonrasında eve gittim. Polisler evime gelmiş. Beni arıyorlarmış. Tekrar evden çıktım. Polisten kaçmamın nedeni daha önce saldırıya uğramama rağmen polislerin beni gözaltına almasıydı. Daha sonra söylentiler duydum. Bu söylentilerde baskın yapan grubun kendi aralarında Taner'i öldürdüklerini duydum. Bu olaydan sonra karşı taraf başkalarının iş yerlerine baskın yapıp 3 kişinin ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Maktulü ben öldürmedim. Suçlamayı kabul emiyorum. İşletmem kapatıldı" diye konuştu.

Diğer sanık Rahmi Kırım, suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben Şafak Taksi Durağında kahyalık yapıyordum. Emrah patronumdu. Günlük 100 lira yevmiyeye çalışırdım. Olay günü şoförlerle birlikte oturuyordum. Durağın önünde iki tane sivil araç durdu. İnip küfrettiler. Ben inenleri tanımıyorum. Direkt kaçmaya başladım. Ellerinde silah ve sopalar vardı. Ara yola kaçtım, bir eczaneye girerek polisi arayın dedim. Sonra korkup kaçtım. Silahım yoktu. Patronumla yan yana değildik. Ben kimseye silah sıkmadım. Bir defasında bir araç durağa doğru ateş ederek kaçtı. Bu olay karakola intikal etti. Daha önce kahyayı dövmüşlerdi. Diğer taksi durağı ile aramızda husumet yoktur" dedi.

"SİLAH SESLERİ BİR İKİ DAKİKA SUSMADI"



Tanık Levent Korkmaz "Şafak Taksi Durağında çalışıyorum. Olay günü durakta çay içerken 3 sivil araç geldi. İçlerinden biri, 'Kim bu taksi durağının sahibi, kim benim şoförümü vurdu' dedi. Silahla ateş ettiler. Ben inşaat alanına kaçtım. Bir iki dakika silah sesleri susmadı. Polisi aradım. Gelenleri hiç tanımıyorum. Patronlar durağın önünde değildi" diyerek ifade etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına dinlenmeyen tanıkların bir sonraki dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.