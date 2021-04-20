Taksim Camisi'nin avizesi takılıyor!

Taksim'de yapımı devam eden cami inşaatında sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camisinin Ramazan ayının son Cuma günü ibadete açılacağı kaydedildi. İbadete açılmadan önce son hazırlıklarının hızlandırıldığı avizesi ve kapısının yapılmaya başlandığı kaydedildi.
43 YILLIK HAYALİN YÜZDE 99'U TAMAMLANDI
Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan 43 yıldır hayali kurulan Taksim cami inşaatında yüzde 99'u tamamlanarak sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalarında sona gelindi. 61 metre yüksekliğindeki 2 minaresiyle Taksim'de yükselen camii 2 bin 482 metrekarelik alanda yükseldi. Yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camisinde alt katında 5 katlı otopark ve salonlarda tamamlandı.
TAKSİM CAMİİ RAMAZAN AYININ SON CUMASINDA İBADETE AÇILACAK
İnşaası devam eden Taksim Camii'nde dış peyzaj çalışmaları devam ederken caminin avizesi de takılmak üzere camiye getirildi. Bu hafta içerisinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasından ve avizenin takılmasından hemen sonra 4 bin metrekarelik halılarının döşeneceği ve Taksim Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile Ramazan ayının son Cumasında ibadete açılacağı kaydedildi.
TAKSİM CAMİİDE 2 BİN 400 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK
Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek.
10 BİN METREKARESİ OTOPARK, 5 BİN METREKARESİ CAMİİ, KÜLTÜR MERKEZİ VE VAKIF MERKEZİ OLACAK
Taksim Camii''nin birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının; 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.
KİTABE ANA GİRİŞ KAPISINA MONTE EDİLDİ
İnnes salâte kânet alel-mü'minîne kitâben mevkûtâ (NİSÂ, 103) (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا / من سورة النساء، ۱۰۳) (Muhakkak ki namaz, müminlere vakitleri belirli bir farzdır.) Cami içerisinde ise dört halifenin isimlerinin yazıldığı levhalar asıldı. Halıların döşenmesinden sonra caminin ön ana kapısının monte edileceği kaydedildi.