Taksim Camisi'nin avizesi takılıyor!



TAKSİM CAMİİ RAMAZAN AYININ SON CUMASINDA İBADETE AÇILACAK



İnşaası devam eden Taksim Camii'nde dış peyzaj çalışmaları devam ederken caminin avizesi de takılmak üzere camiye getirildi. Bu hafta içerisinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasından ve avizenin takılmasından hemen sonra 4 bin metrekarelik halılarının döşeneceği ve Taksim Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile Ramazan ayının son Cumasında ibadete açılacağı kaydedildi.



TAKSİM CAMİİDE 2 BİN 400 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK



Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek.