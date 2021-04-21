Dışişleri Bakanlığı’ndan Prof. Dr. Atasoy’a kutlama mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezi Viyana'da bulunan BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 2022-2027 dönemi üyelikleri için 20 Nisan'da BM Ekonomik ve Sosyal Konseyde (EKOSOK) gerçekleştirilen seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Atasoy'un 2005'ten bu yana sürdürdüğü göreve üçüncü kez seçildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Atasoy'un BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bu gelişme aynı zamanda ülkemizin uluslararası örgütlerdeki ağırlığının ve saygınlığının bir tezahürüdür."BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunda ilk olarak 2005-2010'da görev yapan Atasoy, Kurulun başkanlığını da üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştu.Halen Kurul üyesi olan Atasoy, 2022-2027 döneminde de bu görevi sürdürecek.BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 13 üyesi bulunuyor.