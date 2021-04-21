Gelecek hafta inişe geçeriz

PROF. DR. NURETTİN YİYİT:
Bu savaşta en büyük silahımız tecrübe ve aşı. Virüsün hücresine girdik. Haftaya vakalar azalır
PROF. DR. ÖZGÜR YİĞİT:
Salgında 3'üncü dalganın pik dönemindeyiz ama artık virüse karşı tecrübemiz var. Haftaya düşüş başlayacak
PROF. DR. GÖKHAN TOLGA ADAŞ:
Bir yoğunluk var ama sağlık altyapımız da üstyapımız da çok kuvvetli ve düşman virüsü çok iyi tanıyoruz. Bu hafta platoyu yakalarız
Pandemide mutant koronavirüs nedeniyle yaşanan 3. dalgada sağlık çalışanları cansiperane mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin önde gelen başhekimleri salgınla mücadeleye dair umutlu mesajlar verdi.
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit:
Bu savaşta silahımız tecrübe ve aşı. 3. dalgada en büyük avantajımız kesintisiz aşılamayla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızın durumunun kontrol altında olması. Yaş ortalamasının da azalması sevindirici. Eskiye göre bu dalgada yoğun bakım hasta sayısı da düştü. Örneğin serviste tedavi gören 800 hastadan 5'i belki yoğun bakıma giriyor. Çok daha fazla tecrübeliyiz. Virüsün hücresine girdik. 3. dalgada rakamlar daha fazla ama hastane yatışları yoğun bakım oranı düşük. Bunun nedeni az da olsa toplumsal bağışıklığımızın oluşması ve aşılama. Bu hafta 3. dalgada platoyu yakalayacağımızı düşünüyorum. Hasta sayısı düşünce, ardından yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayı da düşmeye başlayacak. Aşılamanın hızlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Bu 3. dalganın son dalga olacağını düşünüyorum.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit:
3. dalganın pik dönemindeyiz. Dalganın en üst noktasındayız. Sonrasında vakalar azalmaya başlayacak ve iniş başlayacak. Virüs karşısında çok daha tecrübeliyiz. Erken müdahale edebiliyoruz. Daha önceki dalgalarda yoğun bakım hastaları fazlayken 3. dalgada normal serviste yatanlar çoğunlukta. Sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanma oranı da bu dönem düştü. Aşı sırası gelen vatandaşlar, lütfen sizleri aşıya bekliyoruz.
DÜŞMAN VİRÜSÜ TANIYORUZ
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş:
3.
dalga kontrollü ilerliyor. Bir yoğunluk var
ama hâlâ yoğun bakımlarımızda yerimiz
var. Altyapımız, üstyapımız kuvvetlendirildi.
Diğer hastalıkları olanlara da hâlâ hizmet
veriyoruz. Cepheyi, düşman virüsü tanıyoruz.
Bu hafta platoyu yakalayacağız. Önümüzdeki
hafta düşüş eğilimine girilir.
'TEDBİRLERLE BİRLİKTE VAKA SAYILARI AZALACAK' SAĞLIK
Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı. Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadesini kullandı. ANKARA