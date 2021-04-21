Gelecek hafta inişe geçeriz

Bu savaşta en büyük silahımız tecrübe ve aşı. Virüsün hücresine girdik. Haftaya vakalar azalırSalgında 3'üncü dalganın pik dönemindeyiz ama artık virüse karşı tecrübemiz var. Haftaya düşüş başlayacakBir yoğunluk var ama sağlık altyapımız da üstyapımız da çok kuvvetli ve düşman virüsü çok iyi tanıyoruz. Bu hafta platoyu yakalarızPandemide mutant koronavirüs nedeniyle yaşanan 3. dalgada sağlık çalışanları cansiperane mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin önde gelen başhekimleri salgınla mücadeleye dair umutlu mesajlar verdi.Bu savaşta silahımız tecrübe ve aşı. 3. dalgada en büyük avantajımız kesintisiz aşılamayla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızın durumunun kontrol altında olması. Yaş ortalamasının da azalması sevindirici. Eskiye göre bu dalgada yoğun bakım hasta sayısı da düştü. Örneğin serviste tedavi gören 800 hastadan 5'i belki yoğun bakıma giriyor. Çok daha fazla tecrübeliyiz. Virüsün hücresine girdik. 3. dalgada rakamlar daha fazla ama hastane yatışları yoğun bakım oranı düşük. Bunun nedeni az da olsa toplumsal bağışıklığımızın oluşması ve aşılama. Bu hafta 3. dalgada platoyu yakalayacağımızı düşünüyorum. Hasta sayısı düşünce, ardından yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayı da düşmeye başlayacak. Aşılamanın hızlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Bu 3. dalganın son dalga olacağını düşünüyorum.3. dalganın pik dönemindeyiz. Dalganın en üst noktasındayız. Sonrasında vakalar azalmaya başlayacak ve iniş başlayacak. Virüs karşısında çok daha tecrübeliyiz. Erken müdahale edebiliyoruz. Daha önceki dalgalarda yoğun bakım hastaları fazlayken 3. dalgada normal serviste yatanlar çoğunlukta. Sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanma oranı da bu dönem düştü. Aşı sırası gelen vatandaşlar, lütfen sizleri aşıya bekliyoruz.3.dalga kontrollü ilerliyor. Bir yoğunluk varama hâlâ yoğun bakımlarımızda yerimizvar. Altyapımız, üstyapımız kuvvetlendirildi.Diğer hastalıkları olanlara da hâlâ hizmetveriyoruz. Cepheyi, düşman virüsü tanıyoruz.Bu hafta platoyu yakalayacağız. Önümüzdekihafta düşüş eğilimine girilir.Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı. Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadesini kullandı. ANKARA