Haksız işten çıkarıldı ‘inadına insanlık’ dedi

Antalya'da Kadir Tezcan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından tazminatsız işten çıkarıldı. Kadir-Bahar Tezcan çifti geçimlerini sağlamak için, bir tanıdığın önerisiyle çocuk bakıcılığı yapmaya karar verdi. 2019'da çift, İsmail A.'nın 5 aylık kızına ayda 2 bin 500 lira ve sigorta karşılığında bakmak için anlaştı. Ancak karı koca hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Baba İsmail A. henüz ağzı süt kokan yavrusuna bir daha uğramadı. Üstelik 1.5 yıldır kızına bakan çifte sadece 1 aylık maaşlarını verdi. Tezcan SABAH'a konuştu.İsmail A. kendisini asansör firması sahibi diye tanıttı. Sadece bir ay para verdi. Sonra ne maaş ödedi, ne de kızını görmeye geldi. 2 yaşında olan N.A.'ya kendi çocuğumuz gibi baktık, büyüttük. Baba gelmediği gibi, bankadaki 1.5 milyon lirasına konulan tedbiri kaldırma iddiasıyla 40 bin lira borç aldı. Koyunlarımı satıp verdim. Ama bir daha ödemedi.Biz N.A.'ya çok alıştık. Bizi anne-baba biliyor. Oğlum Osman (12) ve kızım Tuana (8) da N.A.'yı kendi kardeşleri gibi benimsedi. Bebek süt içemediği için her gün kendi çocuklarımızın harçlıklarından kesip özel mama aldık. Bezini hiç aksatmadık. Devlet bu çocuğu bize versin. İsmail lüks arabalarla gezip sosyal medyada paylaşıyor ve genç kızları kandırıyor. Dedesine ulaştık o da torununa sahip çıkmadı.