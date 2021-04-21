Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen beraat etmişti! Cumhurbaşkanı avukatından beraat kararına itiraz!

Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, mahkeme kararıyla beraat etmişti.

'HADDİNİ BİL' SÖZÜ HAKARET SAYILMADI

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Halk Tv'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu televizyon programında Müjdat Gezen'in söylediği 'Haddini bil' sözünün kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığı belirtildi.

'SARFEDİLEN SÖZLER ŞEREF VE SAYGINLIK ZEDELEMEZ'

Aynı şekilde mahkeme, Metin Akpınar'ın programdaki sözlerinin de kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığını vurgulayarak Akpınar'ın sözlerinde Cumhurbaşkanı'nın isminin doğrudan geçmediğini belirtti.

AVUKATTAN BERAAT KARARINA İTİRAZ

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, mahkemeden çıkan beraat kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Celal Ülgen itiraz etti. İstinaf Mahkemesi'ne verilen itiraz dilekçesinde mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olduğu ve sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

'STATÜLERİNİ KULLANARAK KAMUOYUNU ETKİLEMEYE ÇALIŞTILAR'

İtiraz dilekçesinde sanıkların tv kanalında sosyal statülerini kullanarak tüm kamuoyuna ulaşma bilinciyle kamuoyunu kendi menfaatleri uğruna yönlendirdikleri söylendi. Ayrıca dilekçede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunda korunan değerin Cumhurbaşkanının şeref ve varlığı olduğu, sanıkların kullandığı ifadelerin bu kapsamda değerlendirilmesi sonucu hakaret olarak sayılacağı aktarıldı.

'KENDİ ZİHİNLERİNDEKİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE KAVGA EDİYORLAR'

Ayrıca itiraz dilekçesinde, sanıklar tarafından sarf edilen sözlerin kendi içinde bile çelişki barındırdığı, ve Cumhurbaşkanına duyulan husumetten kaynaklandığı bildirildi. Ayrıca dilekçede 'Sanıklar esasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değil, zihin dünyalarında oluşturdukları Recep Tayyip Erdoğan ile kavga etmektedir.' sözleri yer aldı.

'BERAAT KARARI KALDIRILSIN'

Avukat Celal Ülgen tarafından İsnaf Mahkemesi'ne verilen itiraz dilekçesinde sanıklar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in mahkumiyet almaları gerekirken mahkemeden beraat kararı çıktığını belirterek mahkemenin beraat kararının istinafen kaldırılmasını talep etti.