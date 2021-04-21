Son talebeye veda

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede geçen gün ölen 20. yüzyılın önemli İslam âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin hayattaki son talebesi Hüsnü Bayramoğlu (86) binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bayramoğlu için dün Eyüpsultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende oğlu Hıfsı Bayramoğlu taziyeleri kabul etti. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Bayramoğlu'nun vasiyetine göre; cenaze namazı Eyüpsultan Camisi'nde dün öğle vakti Erbaş tarafından kıldırıldı. Cenaze namazına binlerce insan katıldı. Erbaş, salgın hastalığın canlar aldığını, insanların duyarlı olması gerektiğini, yeni hocaların ve insanların kaybedilmemesi için koronavirüse karşı dikkatli olunmasını ve kurallara uyulmasını istedi. Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'nda defnedildi.