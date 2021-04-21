Torbalı’da başkanlık düğümü 27 Nisan’da çözülecek

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından yerine kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu. Uygur daha toprağa verilmeden CHP'de koltuk kavgası başladı. Daha şimdiden 4 CHP'li meclis üyesinin ismi ön plana çıktı. Bir yanda bu tartışmalar sürerken diğer yanda da başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

27 NİSAN'DA TOPLANIYOR

Belediye Kanunu'nun 45. Maddesine göre, meclisi toplama yetkisi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'de olduğu için tüm gözler Vali Köşger'e çevrildi. Vali Köşger, seçimin yapılması için meclisin 27 Nisan Salı günü saat 14.00'da toplanmasına karar verdi. Meclisin birinci başkanvekili başkanlığında toplanacağı belirtildi.

GİZLİ OYLAMA

Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek.

MECLİSTEKİ ARİTMATİK

Belediye meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.