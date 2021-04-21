Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir? İşte Kabine Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı görevine atanan Mehmet Muş'un hayatı

Gelen son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı. Gerçekleşen kabine değişikliği atamaları sonrası binlerce vatandaş bakanlık görevini üstlenen bu isimlere dair detayları merak ediyor. Hal böyleyken "Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, nereli, kaç yaşında?" gibi birçok soru da yanıt aramaya başladı. İşte Kabine değişikliği ve yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatına dair merak edilen tüm detaylar…

YENİ TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ KİMDİR?

1982 Doğumlu olan Yeni ticaret bakanı Mehmet Muş, Trabzon Sürmene'de doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü tamamlayan isim ardından ise yurt dışında yüksek lisans eğitimini ekonomi alanında gerçekleştirdi. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında gerçekleştirdi. Kabine değişikliği sonrası Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı görevine atandı.