Yine CHP belediyesi yine çöplük kabusu!

Bilecik'teki Hürriyet Mahallesi'nde uzun yıllardır kentin çöplerinin depolandığı Vahşi Çöp Depolama Alanı kentte geri dönüşüm tesisinin kurulmasının ardından kullanılmamaya başlandı. Çöplükte biriken metan gazının tahliye edilmesi ve verimli toprakla üstünün örtülerek yeşillendirilmesi için proje hazırlandı. Ancak CHP'nin Bilecik'te seçimi kazanmasından sonra bu proje rafa kaldırıldı. Başkanlığa seçilen Semih Şahin, Bilecik'te lisanslı hafriyat döküm sahası olmasına rağmen belediyeye para kazandırma adına inşaat atıkları ve molozların döküleceği bir yer aramaya başladı. Belediyenin yetkisinde olmamasına rağmen sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iznine tabi olan hafriyat döküm sahası oluşturabilmek için yalana başvuran CHP'li Başkan Şahin önce Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir vadiye 'çocuk parkı yapacağız' diyerek vadiyi doldurmaya başladı. Vadiye dökülen inşaat ve asfalt atıkları nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız olup, belediyeye şikâyete gidince Başkan Şahin başka yer arayışına girdi.Hafriyat dökümünün doğaya verdiği zararı hiç düşünmeyen Başkan Semih Şahin gözünü Hürriyet Mahallesi'ndeki eski çöplüğe dikti. Uzun yıllardır tek bir çöp kamyonunun bile geçmediği yolu ağır tonajlı kamyonların sıkça kullanmaya başlaması üzerine şaşıran mahalle sakinleri, konuyu belediye meclis üyelerine ilettiler. Ak Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya da meclis toplantısında eski çöplükte yapılan çalışmayı sorunca, "Rehabilite ediyoruz. Toprak döküyoruz" cevabını aldı. Bölgeye giden Çetin Kaya gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Birkaç kamyon normal toprağın döküldüğü çöplükte inşaat artığından tepecikler oluşmuştu.ÇÖPLÜĞÜN bulunduğu yere 800 metre uzaklıkta oturan Hürriyet Mahallesi sakinleri "İkinci Hekimbaşı faciası olacak diye uykularımız kaçıyor. Mevcut çöplüğün üstüne her gün onlarca kamyon moloz döküyor. Bacadan duman tüter gibi toprağın altından duman çıkıyor. Buna bir an önce çare bulunmalı. Patlayacak diye çok korkuyoruz. Burada ölmek istemiyoruz" dedi.Vahşi çöp depolama alanının kaçak hafriyat sahası olarak kullanıldığını tespit eden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Çetin Kaya, "Belediye Başkanı Semih Şahin'in rehabilite edilmesi gereken bu çöplüğe moloz döküm izni vermesi akla ziyan bir durum. Bu duman insanın genzini yakıyor" dedi.İstanbul'da 28 Nisan 1993'te Ümraniye'deki Hekimbaşı çöplüğünde, metan gazı sıkışması sonucu büyük bir patlama meydana gelmiş ve binlerce ton çöp yığını, gecekondu mahallesi Boztepe'ye akmıştı. Ölen 39 vatandaşımızdan 11'inin cesetleri aylarca bulunamadı.ÇEVRE Mühendisi Tanju Girgin, çöplükte sık sık metan gazı ölçümü yapılması gerektiğine dikkat çekerek "Bir ölçüm yapıldığını hiç duymadık. Metan gazının çıkışı sağlanmalı, toprak dökülüp ağaçlandırılmalı. Derin sondaj yapıp borular vasıtasıyla gazın tahliye edilmesi gerekiyor. Burada yaşananlar kabul edilir bir durum değil. Bir de çevre mevzuatı var. İnşaat yıkıntıları sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı lisanslı sahalara dökülebilir. Belediyenin kesinlikle moloz dökmesine izin yok" dedi.