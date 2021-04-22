‘Anka’ yakaladı

LİCE kırsalındaki örgütün sözde Ape Musa Kamp bölgesinde ANKA İnsansız Hava Aracı ile keşif ve gözetleme yapan İl Jandarma Komutanlığı, geçen yıl nisan ayında silahlı iki teröristin Birlik Köyü'nde olduğunu belirledi. Adım adım izlenen iki terörist, Ayaz mezrasındaki bir dere yatağına indiği sırada bölgeye 'Roketler' adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât timleri indirildi. Çıkan çatışmada teröristlerden Biji kod adlı Hebun Kardaş öldürülürken Laşer kod adlı Ferhat Önkol adlı terörist ise saklandığı delikten çıkarak silahıyla teslim oldu. Diyarbakır Başsavcılığı'nca terörist Önkol hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, teröristin yakalandığı Birlik Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, gündüzleri çoban gibi arazide sivil kıyafetlerle hareket ettiği, geceleri ise köye inen teröristlerle birlikte silah kuşanıp güvenlik güçlerine saldırı ve pusu eylemlerine katıldığı bildirildi. Köyde babasına ait evi örgüt karargâhı gibi kullanan terörist Önkol'un, teröristleri evinde gizlediği, evin yakınında yeraltına kazılmış gizli sığınakta ise çok sayıda yaralı teröristin tedavilerini yaptığı belirtildi. Önkol'un 2018'de Birlik Köyü'ne düzenlenen bir operasyonda, yine sivil kıyafetlerle, araziye çıkan güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenleyerek 4 özel harekât polisini yaraladığı tespit edildi. İddianamede, sanığın devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya çalıştığı gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Terörist önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.