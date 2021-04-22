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Giriş Tarihi: 22.4.2021 23:37 Son Güncelleme: 22.4.2021 23:40

’dan 'Elektriğe patron kurtarma zammı' haberine yalanlama

İHA
EPDK’dan 'Elektriğe patron kurtarma zammı' haberine yalanlama

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu () tarafından, geçtiğimiz gün bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı” başlıklı haberde yer alan, şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada bahsi geçen iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da kesinlikle gerçek dışı olduğu belirtildi.

ELEKTRİĞİN KESİLMEMESİNİ SAĞLAYAN BİR GÜVENCE

Açıklamada, kapasite mekanizmasının, yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencesi olduğu aktarıldı.

TÜKETİCİLERİN FATURASINA YANSITILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

EPDK'ya göre görüşe çıkılan taslak düzenlemenin, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkin olduğu belirtilerek, bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı aktarıldı.

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EPDK’dan 'Elektriğe patron kurtarma zammı' haberine yalanlama
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