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Giriş Tarihi: 22.4.2021

Gezen ve Akpınar’a beraat kararına itiraz

OYUNCULAR Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, bir televizyon programında yaptıkları konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada verilen beraat kararına itiraz edildi. Anadolu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Bakaner tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) gönderilmek üzere beraat hükmünün verildiği Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz yazısında, sanıklar hakkında verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması istendi.
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Gezen ve Akpınar’a beraat kararına itiraz
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