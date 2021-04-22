Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İbrahim Kalın’dan tekne kazası mesajı: Ölen insanlar değil, insanlık
Giriş Tarihi: 23.4.2021 00:28 Son Güncelleme: 23.4.2021 00:30

’dan kazası mesajı: Ölen insanlar değil, insanlık

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
İbrahim Kalın’dan tekne kazası mesajı: Ölen insanlar değil, insanlık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'deki kazasına ilişkin, "Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölenin insanlar değil, insanlık olduğunu" ifade etti.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Göç Örgütünün, Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"ÖLEN İNSANLAR DEĞİL, İNSANLIKTIR"

"Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu?" diye soran Kalın, "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen insanlar değil, insanlıktır." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Kalın’dan tekne kazası mesajı: Ölen insanlar değil, insanlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA