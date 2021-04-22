Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kanal İstanbul projesine karşı çıkmasının CHP'nin tekerrürü olduğunu ifade ederek "İşte CHP'nin karşı çıktığı projeler" başlığıyla CHP'nin bugüne kadar karşı çıktığı projeleri sıraladı.

İŞTE CHP'NİN KARŞI ÇIKTIĞI PROJELER

Buna göre; Vatan Caddesi için CHP, "Uçak mı indireceksiniz?" ifadelerini kullanırken, Keban Barajı için, "Kurbağalara göl olacak" denildi. 1. Boğaz Köprüsü için CHP, "Yıkılır, Bu köprüden mutlu azınlık geçecek" denirken, 2. Boğaz Köprüsü ve 3. Boğaz Köprüsü'ne de karşı çıkıldığı ifade edildi. CHP'nin karşı çıktığı diğer projeler ise sırasıyla şöyle: Marmaray, Avrasya Tüneli, Sabiha Gökçen, 3. Havalimanı ve en son da Kanal İstanbul.

CHP İSTANBUL HAVALİMANI'NA DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından The Independent'ın İstanbul Havalimanı için yaptığı haberin başlığını paylaştı. Türkmen, The Independent, "Heathrow, birinciliği İstanbul Havalimanı'na kaptırıyor" başlığını attığını belirterek, CHP'nin karşı çıkışında "İlk işimiz kapatmak olacak" sözlerini hatırlattı.

CHP'NİN KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKIŞI İÇİN TÜRKMEN, "CHP TEKERRÜRDEN İBARETTİR!" DEDİ

Türkmen, İsrailli Haaretz Gazetesi'nin "Kanal İstanbul bölgedeki güç dengesini değiştirecek, her yıl on milyarlarca dolar kazandıracak" haberini hatırlatarak, CHP'nin "Kesinlikle yaptırmayacağız" dediğinin altını çizdi. Türkmen sözlerini "CHP tekerrürden ibarettir!" diyerek tamamladı.