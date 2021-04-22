Kabe’ye hakaret eden LGBT’li öğrenciler tekrar ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafına LGBT figürleri yerleştirip yere sererek kutsal değerlere hakaret eden provokatörler yeni bir skandala daha imza atıyor. Eylemciler tahrip edilmiş Kabe görselini sosyal medyadan tekrar paylaştı. Paylaşılan görselde ise "Yargılanan Sanat" başlığıyla yapılacak provokatif canlı yayının duyurusu yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları ise dini değerlere hakaret edilen etkinliğe yoğun tepki göstererek yapılacak olan canlı yayını şikayet etti. Yapılan şikayetler üzerine eylemciler, 'Boğaziçi Direnişi' isimli sosyal medya hesabını yoruma kapattı.

PROVOKATİF ETKİNLİĞE YOĞUN TEPKİ

Dini değerlere hakaret eden Boğaziçili öğrenciler bir kez daha ortaya çıktı. LGBTİ üyesi öğrenciler 23 Nisan tarihinde 'Boğaziçi Direnişi' kanalından canlı yayına geçecek. Sosyal medya kullanıcıları bu etkinliğe tepki göstermek için "#KabeOnurumuzdur" hashtagiyle paylaşım yaptı.

Yapılan saygısızlığa sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler şu şekilde:

"Provokatörler iş başında, oyunlara dikkat edelim... Boğaziçi'ndeki tetikçi piyonların iplerini elinde tutan karanlık hayalbazlar, Ramazan ayına has provokatör eylem içine girdiler, lütfen oyuna gelmeden bu oyunu hikmetle def edelim."

"Kutsallarımıza saygısızlık yapan dış güçlerin maşalarını nefretle kınıyorum."

"Bu afiş sanat değil. Bu afiş benim dini değerlerime saldırı ve saygısızlıktır. Bu canlı yayının iptalini istiyoruz. Kimse benim dini değerlerime saldıramaz. Hele de %98'i Müslüman olan bir ülkede."

"Ka'be-i Muazzama görselini tahrif edip İslâm'a saldıran Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin, 23 Nisan'da aşağıda afişi bulunan "Yargılanan Sanat" başlığıyla yapacakları çirkin ve sapkın canlı yayını hep beraber iptal ettirelim."

"Ebu Leheb ölmedi, yâ Muhammed; Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor! Yetkililerin bu kışkırtıcılığa dur demesini temenni ediyoruz."

"Bu afişi hazırlayanlar hakkında hemen işlem başlatılmalı, bu kutsal ayda bu alçak saldırıyı yapanlar cezasız kalmamalı."

"Kutsallarımıza saldırmak asla özgürlük olamaz!"

"Bu topraklarda inanmasan da inancıma saygı duyacaksın."

"Yetkililerimizden bu canlı yayını durdurmalarını bu saygısızlığı yapanlara gereğinin yapılmasını talep ediyoruz."