Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ömer Halisdemir ve katledilen kadınlara ettiği küfürler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Giriş Tarihi: 23.4.2021 00:59

ve katledilen kadınlara ettiği küfürler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ömer Halisdemir ve katledilen kadınlara ettiği küfürler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal medyada @cebeciisinem adlı bir hesaptan Şehit ile vahşi şekilde katledilen , ve ’e ağır hakaret ve küfür edilmesi vatandaşların tepkisine sebep oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı hesabı kullanan kişinin tutuklanmasını isterken, @cebeciisinem adlı hesabın kapatıldığı görüldü.

Sosyal medyada @cebeciisinem adlı bir hesaptan 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde darbeci Semih Terzi'yi öldürerek darbede kilit rol oynayan Astsubay Ömer Halisdemir, kocası tarafından katledilen Emine Bulut, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan ve Ağrı'da öldürülmüş olarak bulunan Leyla Aydemir hakkında hakaret ve küfür içeren paylaşımlar yaptı.



HESAPLARI KAPANDI

Yapılan hakaret ve küfür içerikli paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlara tepki göstererek hesabın sahibinin tutuklanmasını istedi. SinemCebeciTutuklansın başlığında paylaşım yapan yüzlerce kişi, yapılan paylaşımların cezasız kalmamasını istedi.



HESAP ÇALINDI MI?

Gösterilen tepki sonrasında @cebeciisinem adlı hesabın kapatıldığı görüldü. Ayrıca yine aynı isimli bir başka sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise @cebeciisinem adlı hesabın çalındığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Halisdemir ve katledilen kadınlara ettiği küfürler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA