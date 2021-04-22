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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:10 Son Güncelleme: 22.4.2021 16:17

Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte ele alınan konular

Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında YİK toplandı! İşte ele alınan konular

Son dakika bilgisine göre Başkan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde iftirası ele alındı. Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı

YİK üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında YİK toplandı! İşte ele alınan konular
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