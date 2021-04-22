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Giriş Tarihi: 22.4.2021 09:04

Son dakika: Gazeteci hayatını kaybetti!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Son dakika: Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti!

Yazılarıyla bir dönemin en popüler köşe yazarlarından biri olan ve uzun yıllar Sabah Gazetesi'nde yazarlık yapan gazeteci sabaha karşı yaşamını yitirdi

Sağlık sorunları yaşadığı bilinen gazeteci Selahattin Duman, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Yazar Duman, geçtiğimiz 14 Temmuz tarihinde İzmir'in Torbalı ilçesinde bir çekiciyle çarpışarak trafik kazası geçirmişti. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman'ın kazada kolu kırılmış ve aort damarında büyüme tespit edilmişti. Ünlü gazeteci kazanın ardından 19 gün yoğun bakımda kalmış daha sonra taburcu edilmişti.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde fenalaşan Duman, yaşama veda etti.

SELAHATTİN DUMAN KİMDİR?

Selahattin Duman 1950 yılında dünyaya geldi. Yazar, gazeteci, köşe yazarı, sinema eleştirmeni ve oyuncusudur. Annesi Nimet Duman, babası Dr. Abdullah Duman'dır. Uzun yıllar Sabah ve Vatan gazetelerinde hem yöneticilik hem de köşe yazarlığı yaptı.

Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.

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Son dakika: Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti!
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