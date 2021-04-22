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Giriş Tarihi: 22.4.2021 20:16 Son Güncelleme: 22.4.2021 20:17

'de teröristlerin kullandığı 17 imha edildi

AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildi

'nin ilçesinde, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca 9 el yapımı patlayıcı, çeşitli mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

17 SIĞINA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede arazi arama-taraması yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 17 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklarda, 9 el yapımı patlayıcı, 43 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü, uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 17 sığınak imha edildi
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