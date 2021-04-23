‘23 Nisan bir bağımsızlık hikayesidir’

Antalya'nın Alanya İlçesi. Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde kısıtlı katılımla düzenlenen kutlamaya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, DEVA Partisi İlçe Başkanı Ahmet Çakan, idari birim amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Hacı Kadiroğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Adıbelli, 23 Nisan 1920'da açılan TBMM'nin çok önemli bir görevi olduğunu söyledi. Adıbelli, "Bu görev yurdu düşmandan kurtarmak ve bağımsız bir Türkiye kurmaktı. TBMM, 101 yıl önce tam da bugün okul sıralarından sandalyeler ve Ankaralı marangozların imal ettiği bir kürsüyle çalışmalara başladı.

Ülkemizi işgalden kurtarmak ve bağımsızlığımızı kazanmak için mücadele ettiğimiz o anda mücadelenin önderliğini yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları halkın desteği olmadan başarıya ulaşılamayacağını biliyorlardı. Halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetmesi çok önemliydi. Kurtuluşun yolu halkın egemenliğiydi. Yeni Türkiye bu temel üzerinde yükselecekti. Bu nedenle Anadolu'nun her tarafından seçilen temsilciler Ankara'ya gelerek Büyük Millet Meclisi'ni oluşturdu. Bu amacın gerçekleşmesi için meclis 3 yıl olağanüstü şekilde çalıştı. Ulusumuzu kurtuluşa ve cumhuriyete kavuşturdu.

1924 yılının 23 Nisan'ında çıkarılan bir yasa ile 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edildi. 1929 yılından itibaren ise Atatürk'ün isteği ile bu kutlu gün geleceğin gerçek sahibi olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edildi. Yıllardır coşkuyla kutladığımız bu şenlik günü dünyada çocukların sahip olduğu tek bayramdır. 23 Nisan bu ülkede her çocuğa doğunca verilen ve ondan sonra asla alınamayacak bir bağımsızlık hikayesidir" dedi. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından tören anıt önünde fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.