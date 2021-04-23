AK Partili Metin Külünk’ten İmamoğlu’na sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni sonrasında basın mensuplarına açıklama yaparak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya küçükser bir yaklaşımla 'zavallı' diyerek hakaret içerikli ifadeler kullandı. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun bu açıklamaları sonrasında İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

"İMAMOĞLU'NUN HDP, FETÖ, DHKP-C, MLKP ÖRGÜTLERİNE HER FIRSATTA GÖSTERDİĞİ ÖZENİ BİLİYORUZ!"

Külünk, "İmamoğlu'ndan HDP özeni" başlıklı tepkisinde şu ifadelere yer verdi: "23 Nisan törenlerini aklı sıra vesile yapıp tören sırasında İl milli Eğitim müdürünün özensiz ve değerlere sadık biri olmadığını; pandemiyi bahane ederek iktidarın 23 Nisan'a kayıtsız kaldığını ima ederek yine bildik 'Belediye hizmet bekleyebilir; fakat benim bir an önce lider ilan edilmem lazım!... Hedefim var!' salvolarına yöneliyor! Biz İmamoğlu'nun 'Özen' ve 'Değerlere sadık' derken; HDP, FETÖ, DHP-Ç, MLKP Örgütlerine her fırsatta gösterdiği özeni biliyoruz!"

"ÖZENLE KİMLERDEN DESTEK ALDIĞINI DA GÖRDÜK!"

Külünk sözlerinin devamında "Belediyeye odaklanıp 2 yıldır ne yaptığını anlatmak yerine; arkasına 'Ajans Trolleri'ni alıp; CHP'nin gizli-gölge başkanı gibi ulusal konularda başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her fırsatta Devletin farklı kurumlarına tafra yapıp parmak sallarken ki özenini biliyoruz! İlçede belediye başkanı iken; sanat adı altında kimlerin heykelini diktiğini ve seçildiğinde özenle kimlerden destek aldığını da gördük!" ifadelerini kullandı.

"LEVENT YAZICI TÜRK DEVLETİNE TEREDDÜTSÜZ SADIK GAYRETLİ BİR DEVLET ADAMIDIR"

Külünk, İmamoğlu'nu eleştirerek "Göreve geldiği 2 yılda; İBB'nin kaynaklarını çıldırmış şekilde talan etme özenini; 20000'e yakın emekçinin ekmeğini ellerinden alırken kimlere söz verip onları işe aldığını; buradaki özenini de yaşadık! İmamoğlu önce milletin iradesine, değerlerine sadık olsun ve özen göstersin… Levent Yazıcı Türk devletine tereddütsüz sadık gayretli bir devlet adamıdır" dedi.

"CESARETLE BU ÖRGÜTLERE HADDİNİ BİLDİREN ÖZEN VE SADAKAT BEKLİYORUZ! HADİ GÖRELİM"



AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, sözlerini şöyle tamamladı: "Onun özen ve sadakat sicilinde HDP, PKK, FETÖ, DHP-Ç, MLKP işbirliği özeni yok ve onlara sadık işler de hayatı boyunca yapmadı! Değilse; törenlerde, üstelik pandemi döneminde bir teknik aksaklı vardır veya tavsiye de bulunacak şartlar olur; bunlar hayatın içinde çok doğaldır. Fakat İmamoğlu'nun hem niyeti böyle değil hem de başka hedeflere hizmet edecek provakatif gündem oluşturma peşindedir. İmamoğlu'ndan kendisine sürekli ayar veren örgütlere karşı milletin değerlerini, iradesini korumak konusunda da cesaretle bu örgütlere haddini bildiren özen ve sadakat bekliyoruz! Hadi görelim."