Fatma Mavi 5 bin lira için öldürüldü

İstanbul'un Şirinevler mahallesinde bir evde çıkan yangın ilk olarak doğalgaz patlaması sanılmış, yapılan ilk incelemede evde bulunan Fatma Mavi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Fatma Mavi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ergin Aktürk, "Önce ellerimle boğdum, sonra benzin dökerek yaktım" diyerek suçunu itiraf etmişti.

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Aktürk'ün usulsüz olarak yolcu taşımacılığı yaptığı ve Mavi ile olaydan bir ay önce bu vesile ile tanıştıkları belirtildi.

5 BİN LİRAYI VERMEMEK İÇİN!

Mavi'nin olay günü Aktürk tarafından bir otele bırakıldığı, sabah saatlerinde yine Aktürk'ün yönlendirdiği bir taksiyle evine döndüğü ve bu sırada Aktürk ve Mavi'nin mesajlaştığına yer verildi. Olaydan dakikalar önce gerçekleşen mesajlaşmada; Mavi, Aktürk'e emanet verdiği 5 bin lirasını geri isterken, Aktürk'ün vermeyi reddettiği için tartıştıkları öğrenildi. Mavi'ye akşam geleceğini, yüz yüze konuşacağını söylemesine karşın bu dakikalarda çoktan harekete geçmiş olan Aktürk'ün iddianamenin ikinci şüphelisi olan ve Aktürk'ün ailesine ait iş yerinde barındığı ve çalıştığı belirtilen Ali İlkay Sarı ile birlikte bir akaryakıt istasyonuna gittiğinin tespit edildiği aktarıldı.

BİDONLA BENZİN ALDIRDI!

İddianamede, araçla akaryakıt istasyonuna giden şüphelilerden Sarı'nın bir bidon ile benzin almasının ardından aracı Aktürk'ün evinin olduğu yere park ettikleri anlatıldı. Aktürk'ün elinde siyah bir poşetle, yanında Sarı ile birlikte minibüse bindiği ve Mavi'nin evine gittiği ifade edildi.

Aktürk'ün yalnız olduğu değerlendirilse de Sarı'nın olaydan haberdar olduğu vurgulanan iddianamede, Aktürk'ün Fatma Mavi'yi boğmasının ardından benzin dökerek evi ateşe verdiği anlatıldı.

İddianamede, sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı'nın "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "mala zarar verme" suçundan 8'er aydan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.