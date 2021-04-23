Kısıtlama gününde çocuklara 23 Nisan çoşkusu yaşatıldı

Fatih Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocukları, düzenlediği etkinlikle hem eğlendirecek hem de hediyeden mahrum bırakmadı. Kısıtlama gününde 23 Nisan çoşkusu yaşayan çocuklar köpük balonu ile doyasıya eğlendiler.



Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı uygulanırken Fatih Belediyesi evlerinden çıkamayan çocuklara 23 nisan çoşkusu yaşattı. Fatih Belediyesi çocukların burukluğunu biraz olsun gidermek amacıyla düzenlediği etkinlikle maskot bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan kortej eşliğinde ilçede sokakları dolaşarak miniklere Köpük Balon hediye etti. Evlerinden çıkamadıkları için uzatılan sepetlerden hediyelerini alan çocuklar çoşkulu bir bayram yaşadılar. Çocukların bu coşkusuna aileleri de eşlik etti. Evlerini Türk bayrakları ile donatan aileler çocuklarına yaşatılan bu bayram havasından dolayı teşekkür ettiler.



İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA 23 NİSANI KUTLADI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından çocukların 23 Nisan bayramını kutlayarak, "Gazi Meclisimizin 101. yılı kutlu olsun Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.