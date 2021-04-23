Son dakika: Minik Sağlık Bakanı'ndan maske, mesafe, temizlik ve aşı uyarısı

Minik Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Kıymetli Vatandaşlarım, öncelikle hepinizin ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes ellerini yıkamıştır. Bildiğiniz bir yıldır Koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız ben de arkadaşlarıma kavuşacağım. Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunuzu görünce mutlu oluyorum. Bu zorlu mücadeleye verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Hoşça kalın."