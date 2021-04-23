TBMM'de HSK seçimi süreci başladı

ALT KOMİSYON KURULUCAK

Öncelikli olarak HSK üyeliği için yapılan başvuruları değerlendirmek için bir alt komisyon oluşturacak. Adaylık için yeterli olanların listesi çıkartılıp üst komisyona sunulacak. Karma Komisyon, 7 üyelik için 21 aday belirleyip Genel Kurul'a gönderecek. Genel Kurul'da 21 aday arasından 7 üye kontenjanlarına göre belirlenecek.

ADAY BELİRLEME YÖNTEMİ

Komisyonda adayların nasıl belirleneceğine ilişkin iktidar ve muhalefet arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Muhalefet her aday için ayrı ayrı oy kullanılmasını, iktidar ise her bir aday için gösterilecek üç adayın aynı anda seçilmesini istiyor.

Ne AK Parti ve MHP ne de muhalefetin tek başına Karma Komisyon ve Genel Kurul'da HSK üyelerini belirleyecek çoğunluğu bulunmuyor. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise iş kuraya kalıyor. Partiler arasında uzlaşma sağlanması bu aşamada zor göründüğü için HSK üyelerinin kura ile belirlenmesi olasılığı öne çıkıyor.